Sabia que as crianças podem usar lentes de contacto a partir dos 5, 6 anos – ou até mais cedo, se existir indicação específica – e que muitas delas têm autonomia no seu uso? Quem o diz é José González-Méijome, diretor do Laboratório de Investigação em Optometria Clínica e Experimental da Universidade do Minho (CEORLab).

Os mitos sobre as lentes de contacto ainda confundem a opinião pública e dividem os próprios profissionais. A Área Disciplinar de Optometria e Ciências da Visão da Escola de Ciências da UMinho (ECUM) vai tirar algumas dessas dúvidas esta terça-feira, dia 4, na 15ª Jornada Técnico-Científica de Contactologia, que decorre das 9h15 às 18h00, no auditório A1 do campus de Gualtar, Braga.

“Em casos como a miopia infantil, as lentes de contacto são cada vez mais aconselhadas a crianças – e quanto mais cedo melhor, pois é quando a miopia mais cresce e assim reduz-se as dioptrias e o crescimento anómalo do olho; além disso, estão também indicadas nalguns tipos de estrabismo”, nota González-Méijome.

O professor catedrático do Departamento/Centro de Física da ECUM admite que há profissionais de saúde a questionar a opção. Mas a evidência científica é clara: a miopia de crianças a usarem lentes de contacto com desenhos óticos especiais travou entre 43 e 59% em estudos internacionais recentes, nos quais também participou o CEORLab.

“Quanto mais alta é a graduação dos óculos, geralmente mais se indica a prescrição de lentes de contacto, até porque os óculos ficam mais pesados, menos estéticos, alteram o campo de visão e o paciente tem uma perceção diferente do mundo”, defende González-Méijome.

Há até lentes de contacto usadas para corrigir a visão durante a noite enquanto se dorme, moldando a curvatura da córnea, “mas só mediante prescrição por um especialista devidamente capacitado, pois ao fecharmos os olhos o oxigénio reduz”. Já perante irregularidades na córnea, a solução pode passar pelo uso de lentes rígidas permeáveis a gases, que preenchem as falhas pela lágrima do olho com notável sucesso, tal como demonstram os resultados da investigação, incluindo a publicada nos últimos dois anos por cientistas do Centro de Física da UMinho.

O professor realça que há quem utiliza bem as lentes de contacto há mais de 30 anos, mas também quem não as tolere sequer um ano: “Depende de cada um – com as lentes de contacto modernas, não é verdade que haja um certo limite de anos para usarmos lentes”.

A lente é como um papel húmido colado à parede, precisa da lágrima para ser confortável

A sessão de dúvidas, marcada para as 15h30, quer elucidar os profissionais e a população sobre estes e outros mitos, à luz da evidência científica. “A lente de contacto não se perde atrás do olho nem fica presa nele para sempre. Nunca tive um caso desses e só o sabemos de notícias no mundo absolutamente excecionais, relacionadas com mau uso ou falta de acompanhamento por um profissional da visão, optometrista ou oftalmologista”, anui González-Méijome.