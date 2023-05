Apesar de nem sempre serem conhecidos, a boca reúne vários fatores interessantes e curiosos que podem surpreender muitos, mas chegou a hora de revelar alguns.

Desde a quantidade de bactérias que vivem na boca à força do esmalte dos dentes, a Impress, líder europeia em ortodontia invisível, revela cinco factos interessantes, surpreendentes, mas pouco conhecidos sobre a saúde oral:

1. A cavidade oral contém cerca de 700 tipos diferentes de bactérias

A boca oferece um ambiente favorável para o desenvolvimento de bactérias, devido à humidade, temperatura e variedade de nutrientes característicos desta zona. São cerca de 700 tipos diferentes de bactérias que se alojam desde nos dentes até às gengivas, passando pela língua ou bochechas, mas os cuidados da saúde oral ajudam a combater cada uma delas.

2. Uma pessoa produz cerca de 25.000 litros de saliva durante a vida

A produção de saliva é influenciada por fatores como a idade, estado de hidratação, atividade física, condições de saúde e uso de determinados medicamentos, mas que se produz em grande quantidade é um facto garantido. A produção de saliva varia de pessoa para pessoa e ao longo do dia, aumentando durante as refeições e diminuindo durante o sono, mas ao longo de toda a vida soma cerca de 25.000 litros

3. A língua é o músculo mais forte do corpo humano em relação ao seu tamanho

Embora não seja o maior músculo do corpo em termos de massa total, a língua é capaz de exercer uma força significativa. A força da língua é particularmente notável dada a sua capacidade de realizar movimentos precisos e complexos, como a formação de palavras durante a fala e a manipulação dos alimentos durante a mastigação.

4. O esmalte dos dentes é a substância mais dura do corpo humano, conseguindo ser até mais resistente do que os ossos

O esmalte é a camada externa dos dentes e tem uma estrutura mineralizada que o torna bastante resistente à pressão e à mastigação, permitindo que os dentes desempenhem sua função de cortar e triturar os alimentos. Embora seja bastante duro - mais resistente que os ossos, inclusive -, é importante notar que não é indestrutível.

5. As cáries são a doença crónica mais comum em crianças em todo o mundo

Cáries são uma doença oral resultante da desmineralização do esmalte dentário, devido à ação das bactérias presentes na placa bacteriana, que podem afetar todas as pessoas, mas são as crianças as principais visadas desta condição. As crianças são particularmente vulneráveis a esta doença devido a fatores como a falta de hábitos de higiene oral adequados, consumo excessivo de alimentos ou bebidas açucaradas e até presença de dentes de leite que podem ser mais suscetíveis às cáries.