"Já que as fronteiras da Europa estão congestionadas ou fechadas, é vital que a Ryanair desempenhe o seu papel para manter o transporte de remédios e alimentos essenciais", sublinhou O'Leary, que assegurou que "todos estes voos" operam "com a máxima segurança", com "desinfeções diárias".

Neste sentido, lamentou que a companhia tenha reduzido "os trabalhadores de escritório" em 50% para acatar as medidas de "distanciamento social", pelo que pediu "paciência" aos clientes que tentam pôr-se em contacto com o serviço de apoio.

"Receberão um correio eletrónico no devido tempo. Por favor, não liguem para as nossas linhas de telefone, já que dada a falta de pessoal só se podem atender os casos mais urgentes, que durante os próximos dias serão os voos de resgate", adiantou O'Leary.