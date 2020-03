Apesar da logística ter “mudado”, uma vez que é a proprietária quem faz a recolha dos vestidos e peças de roupa junto das costureiras e as entrega nos CTT, Ana Aguiar sabe que este “não é um bem de primeira necessidade” e, por essa razão, não está, nem vai, para já, “apostar” nas vendas.

“O meu negócio não é um bem de primeira necessidade, nem de longe, nem de perto, portanto, não vamos estar a apostar sem saber que vamos ter o habitual retorno. Vamos deixar esta crise passar, deixar que as pessoas fiquem mais tranquilas, para podermos voltar a apostar no ‘marketing’”, admitiu.

Se, por um lado, há quem feche as portas e suspenda as vendas, mesmo que ‘online’, por outro, há quem se oriente pelas “regras das transportadoras”, como é o caso de João Figueiredo, fundador da plataforma ‘online’ de venda de roupa e acessórios Minty Square, sediada na Praça Coronel Pacheco, no Porto.

“Estamos a orientar-nos pelo que as transportadoras estão a ditar, enquanto tiverem a funcionar, nós continuamos a trabalhar”, afirmou o fundador da Minty Square, cujos 30 colaboradores estão, desde a semana passada, em regime de teletrabalho.

Apesar da “quebra de 50% do volume de vendas”, João Figueiredo vai continuar, até indicação em contrário, a atividade “remotamente”.

À Lusa, o fundador admitiu, no entanto, “recear” o futuro, especialmente por não considerar “nada de extraordinário” os apoios anunciados pelo Governo às pequenas e microempresas.

"As medidas de apoio às micro e pequenas empresas não são nada de extraordinário, portanto, há aqui bastante receio. Nós vivemos das vendas e, não existindo, torna-se difícil e temos toda uma estrutura e responsabilidade cívica”, salientou João Figueiredo.

Também Filipe Ferreira, proprietário da She by Jlo, sediada em Vila Nova de Gaia e cujo negócio é “totalmente ‘online’”, decidiu que os 11 colaboradores ficariam a trabalhar a partir de casa.

“A quebra nas vendas não foi muito significativa, ronda os 20 a 30%”, afirmou Filipe Ferreira, adiantando não estar preocupado “com o presente”, mas sim, com o que acontecerá daqui a três a quatro meses.

“Preocupa-me mais como é que economicamente o país vai ficar e como é que vamos recuperar. Não o agora, mas daqui a três, quatro meses, até porque estamos a passar por grandes investimentos”, contou.

Apesar de estar a investir em novas instalações e criar um novo ‘site’ para a marca, que requer “trabalhos mais especializados”, Filipe Ferreira admitiu que não vai recorrer a apoios do Governo, uma vez que ainda tem “algum fundo de maneio”.

“O poder de compra é uma coisa que me preocupa, não me tira o sono, como se costuma dizer, mas preocupa”, concluiu o proprietário da She by Jlo, cujas vendas vão continuar a ser asseguradas pela transportadora.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira, depois de a Assembleia da República ter aprovado na quarta-feira o decreto que lhe foi submetido pelo Presidente da República, com o objetivo de combater a pandemia de Covid-19, após a proposta ter recebido pareceres favoráveis do Conselho de Estado e do Governo.

O estado de emergência proposto pelo Presidente prolonga-se até às 23:59 de 02 de abril, segundo o decreto publicado quarta-feira em Diário da República, que prevê a possibilidade de confinamento obrigatório compulsivo dos cidadãos em casa e restrições à circulação na via pública, a não ser que tenham justificação.

Na quinta-feira, o Conselho de Ministros aprovou as medidas que concretizam o estado de emergência, como o “isolamento obrigatório” para doentes com Covid-19 ou que estejam sob vigilância ativa, sob o risco de “crime de desobediência”, a generalização do teletrabalho" para todos os funcionários públicos que o possam fazer, o fecho das Lojas do Cidadão, bem como dos estabelecimentos com atendimento público, com exceção para, entre outros, as mercearias e supermercados, postos de abastecimento de combustível, farmácias e padarias.

