Segundo uma nota de imprensa da Câmara Municipal de Setúbal, trata-se de uma operação financiada a 100% por fundos comunitários, no âmbito de um despacho governamental que abrange as escolas básicas de 2º e 3º ciclos de Aranguez e Azeitão e a Escola Secundária D. Manuel Martins, sob tutela do Estado.

Abrange ainda as escolas básicas de 1º ciclo de Santa Maria e das Amoreiras, ambas da responsabilidade da autarquia.

De acordo com a Câmara de Setúbal, os trabalhos de remoção das coberturas estão a decorrer na Secundária D. Manuel Martins, na Escola Básica 2,3 de Azeitão e na Escola Básica de Santa Maria, prevendo-se que, no início da próxima semana, se iniciem também na Escola Básica das Amoreiras.

Na escola de Aranguez, as obras deverão realizar-se durante as férias letivas de verão.

“Com estas intervenções, completa-se a remoção das coberturas de fibrocimento em todos os edifícios escolares de Setúbal, depois de o município, no âmbito deste processo, já haver substituído as coberturas das escolas do 1º ciclo dos Arcos, de São Gabriel, do Monte Belo, da Azeda e do Peixe Frito”, salienta a Câmara de Setúbal.