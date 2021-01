O número foi superior ao anterior recorde de 1.325 mortes registadas em 08 de janeiro e às 599 da véspera, embora a diferença possa ser atribuída ao atraso normalmente verificado no processamento dos óbitos no fim de semana.

No mesmo período, foram identificados 33.355 novos casos, abaixo dos 37.535 de segunda-feira.

Apesar de a curva epidémica no país estar já a descer, um estudo do instituto de estatísticas Office for National Statistics (ONS) publicado hoje estimou que aproximadamente 10% da população tinha anticorpos de Covid-19 em dezembro, com destaque para Londres, que tinha 16,4%.

No entanto, os dados mais recentes também indicam que a capital britânica já ultrapassou o pico desta vaga.

Na atualização de hoje, o Governo também adiantou que, até hoje, 4.266.577 já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.041.289 mortos resultantes de mais de 95,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.