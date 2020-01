"Podemos confirmar que dois pacientes em Inglaterra, membros da mesma família, apresentaram resultado positivo" para o teste, afirmou Chris Whitty, diretor do Serviço Médico da Inglaterra, em comunicado divulgado pelo ministério da Saúde.

“Os pacientes estão a receber atendimento especializado do NHS [Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido] e estão a ser utilizados procedimentos de controlo de infeção testados e comprovados para evitar a disseminação do vírus”, declarou o diretor médico do Reino Unido, Chris Whitty.

“O NHS está extremamente bem preparado e adaptado para gerir infeções e estamos já a trabalhar rapidamente para identificar com quem é que os pacientes tiveram contacto para evitar uma maior propagação”, acrescentou Whitty.

Os serviços de saúde não especificaram onde exatamente estes casos foram verificados nem se as pessoas em questão se deslocaram recentemente à China.

A China elevou para 213 mortos e quase 10 mil infetados o balanço de vítimas do novo coronavírus detetado inicialmente no final do ano em Wuhan, capital da província de Hubei (centro). O anterior balanço registava 7.736 pessoas infetadas e 170 mortos.

Além da China e dos territórios chineses de Macau e Hong Kong, há mais de 50 casos confirmados do novo coronavírus em 20 outros países - na Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Austrália, Finlândia, Emirados Árabes Unidos, Camboja, Filipinas e Índia.