Dois anos após um contexto muito marcado pela pandemia, que nos levou a colocar em pausa uma série de rotinas, entre as quais a presença em festivais de verão, eis que chegam agora estes eventos que prometem mobilizar milhares de pessoas durante os próximos meses.

Estes festivais, que privilegiam o convívio num ambiente ao ar livre, são uma excelente oportunidade de continuar a promover o regresso à tão desejada “normalidade”.

Tal como antes, estes ambientes de festa e convívio são, por vezes, propícios a alguns excessos que podem prejudicar a nossa saúde.

Existem alguns cuidados que ajudam a que os festivaleiros possam assistir, do início ao fim, aos concertos das suas bandas favoritas, sem ter necessidade de recorrer ao apoio dos serviços médicos.

A exposição ao sol e a temperaturas elevadas durante os festivais devem ser evitadas. Utilize o seu protetor solar habitual, procure as sombras caso existam e hidrate-se convenientemente, bebendo água ou outra bebida que não tenha adição de açúcar ou álcool. Uma adequada hidratação pode evitar problemas como a insolação ou o golpe de calor. As dores de cabeça, a face vermelha, a sensação de boca seca e os vómitos são alguns dos sinais e sintomas que podem estar presentes.

Durante alguns eventos pode acontecer que se caminhem vários quilómetros e por vezes em terrenos acidentados. Por isso, lembre-se sempre de utilizar calçado confortável que lhe permita caminhar sem problema e que, simultaneamente, o proteja de cortes e feridas que o vão incomodar durante o resto do dia.

O calor e poeira, presentes em alguns destes festivais, podem agudizar algumas alergias já pré-existentes, por isso lembre-se de tomar a sua medicação habitual antes de sair de casa. Para além das alergias habituais, as picadas de insetos podem também ser bastante desconfortáveis. Para além da dor e do inchaço no local da picada, existem algumas pessoas que são alérgicas a picadas de abelha ou de vespa. A utilização de repelente adequado pode ajudar a minimizar este problema.

Se vai acampar durante o festival, lembre-se de colocar na mala alguns artigos de primeiros socorros que lhe podem ser úteis para resolver pequenos imprevistos, nomeadamente: desinfetante para a pele, pensos rápidos, compressas e protetor solar.

Para além de todos os aspetos referidos anteriormente, sabemos que o ambiente de convívio e festa, próprio dos festivais de verão, por vezes leva ao consumo excessivo de álcool. É importante que cada um dos festivaleiros conheça o seu limite de modo a poder desfrutar do festival. No entanto, no caso de alteração do estado de consciência (perda de consciência) é muito importante que se ative o serviço médico do evento de forma célere, porque nunca sabemos se a situação não se poderá complicar. Deve manter-se junto da vítima até à chegada de ajuda diferenciada.

Os festivais de verão dispõem de uma equipa de apoio médico, composta por diferentes profissionais, que trabalham em estreita articulação com as demais autoridades e com a equipa de produção do evento. Informe-se sempre sobre a localização dos postos de saúde e recorra a estes profissionais sempre que necessário.

Por fim, ainda que os festivais de verão venham ajudar a retomar um pouco da normalidade pré-pandemia, é importante lembrar que não se deve dirigir ao recinto do festival caso apresente algum dos sintomas seguintes: tosse de novo ou com agravamento do padrão habitual, temperatura superior ou igual a 38ºC sem outra causa atribuível, dificuldade respiratória sem outra causa atribuível e/ou alterações do olfato ou paladar de início súbito. Se faz parte de um grupo de risco, com maior vulnerabilidade, está recomendada a utilização de máscara cirúrgica.

Mantenha-se seguro durante todo o evento e promova comportamentos saudáveis para que possa assistir às suas bandas preferidas do início ao fim do espetáculo.

Um artigo de Bruno Matos, enfermeiro diretor do Hospital Lusíadas Lisboa.