Foi-me feita uma biópsia e ao fim de poucos dias já tinha o resultado. Na altura trabalhava em Paços de Ferreira, apesar de já estar reformado. Deixei de trabalhar… Entrei no IPO do Porto cinco dias depois de ter a confirmação de que tinha cancro.

Eu tinha fobia ao IPO, porque perdi vários amigos com cancro. Fui submetido a uma série de consultas e exames. Ao final de um mês houve a chamada consulta de grupo, com os médicos das várias especialidades, e foi-me dada a sentença. Eu costumo dizer que é a roda sorte. E calhou-me o menu completo.

O que é o menu completo?

O menu completo, na nossa linguagem, a linguagem do doente oncológico, é o tratamento completo, com a conjugação de várias terapias. Fiz uma mastectomia radical, ou seja, tiraram-me a mama esquerda, fiz o esvaziamento axilar de quatro gânglios. Após essa operação, fiz quatro sessões de quimioterapia e depois 25 sessões de radioterapia. Depois disso ainda fiz cinco anos de hormonoterapia.

Atualmente faz algum tipo de tratamento?

Não, já não. Hoje em dia faço a consulta de vigilância uma vez por ano.

Mas mantém-se ativo na luta contra a doença…

Sim, sou voluntário da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) e faço serviço no IPO porque é lá que estão os doentes. Sou voluntário há sete anos. Sou o único homem que teve o cancro da mama que é voluntário em todo o mundo.

Eu sei o que é entrar no IPO. Só o nome assusta e assusta a toda a gente. A palavra cancro está associada a morte

Como é que um homem reage à sua presença?

A primeira reação é de admiração por verem um homem a dar a cara por esta doença. Dão-me os parabéns, mas eu não quero os parabéns. Eu quero é ajudar. Depois ficam curiosos e fazem-me muitas perguntas, mas nós queremos é que eles desabafem connosco.

No IPO do Porto, nós temos um gabinete e geralmente é lá que conversamos. Se estivermos na sala de espera, os homens não falam, não se sentem à vontade, mostram-se mais duros do que realmente são... Quando entram na sala, choram e desabafam. Mas chorar faz bem.

O que lhe dizem?

Os homens sentem-se desesperados, têm medo de não ter tempo para educar os filhos e de morrer. Eu sei o que é entrar no IPO. Só o nome assusta e assusta a toda a gente. A palavra cancro está associada a morte.

Agostinho Branco créditos: Sweet October, Reflexões de Empatia sobre as Marcas de uma Batalha, fotografia de Ana Paula Lopes (Ana Bee)

Tem alguma sequela da doença?

Não fiquei com nenhuma sequela. Tinham-me dito que poderia ficar com o braço preso por causa do esvaziamento axilar. Mas não fiquei. Tenho menos força, maior sensibilidade no braço, e devo evitar fazer movimentos perigosos com esse braço. Não tiro sangue neste braço (o esquerdo), por exemplo. Como me tiraram os gânglios linfáticos, que são importantes para o sistema imunitário, tenho de evitar ao máximo complicações nesse membro porque estou mais suscitável a contrair e desenvolver infeções.

E relativamente ao tratamento?

O pior efeito secundário aconteceu durante a hormonoterapia que durou cinco anos. A hormonoterapia afeta a parte sexual. Comecei a ter dificuldades na ereção e o sexo deixou de ser na mesma quantidade e qualidade.

Em relação à quimioterapia, não devo dizer se é má ou se é boa. Cada caso é um caso. Se eu tive um sintoma, não quer dizer que o outro também o tenha. A quimioterapia é um cocktail de medicamentos que é adequado a cada pessoa de forma individual.

Eu costumo mesmo dizer aos doentes que não ouçam muito o que se diz na sala de espera. Porque cada caso é um caso. Algumas pessoas reagem muito bem, outras têm vómitos, cãibras ou dores terríveis.

Há doentes que dizem coisas a mais, mas a troca de informações por outro lado também pode ser boa, porque as pessoas em alguns casos podem motivar-se umas às outras.

Qualquer coisa, qualquer sintoma, estou logo a bater à porta do médico. Não quero saber se sou chato

E que mensagem gostaria de deixar a alguém com cancro?

Há uma coisa que as pessoas tem de perceber: 50% do sucesso da nossa sobrevivência está na nossa mente; os outros 50% estão nos médicos que nos assistem. Temos de ter força, não nos podemos deixar ir abaixo. Se isso acontecer é muito pior para a sobrevivência. Não falo em cura, porque não há cura para o cancro. As pessoas devem procurar ajuda, falar, chorar e acreditar no seu tratamento.

A ameaça de cancro ainda paira pela sua cabeça?

Sim, claro. Não estou curado. Sou um sobrevivente. Por outro lado, por ter ultrapassado esta situação, não quer dizer que tenha esquecido a doença. Não, não esqueço. Nós, doentes oncológicos, temos um maior risco de contrair outro cancro do que qualquer outra pessoa que nunca teve cancro. Por isso mantenho-me vigilante.

Qualquer sintoma que tenha, não paro e vou à procura de um médico. O cancro, quanto mais precocemente for diagnosticado, mais fácil é o seu tratamento. Não é tão agressivo. Qualquer coisa, qualquer sintoma, estou logo a bater à porta do médico. Não quero saber se sou chato.

Artigo originalmente publicado a 30 de outubro de 2019.