O uso constante de máscaras e luvas como medida preventiva nesta altura da ameaça pandémica da COVID-19 afeta a estabilidade da nossa barreira cutânea quer nas mãos quer no rosto.

Um estudo recente publicado no Jornal da Academia Americana de Dermatologia mostrou que 97% dos profissionais de saúde em Hubei, na China, desenvolveram problemas cutâneos em virtude do uso constante de material de proteção individual: pele seca, hipersensibilidade, agravamento do acne, comichão, descamação, vermelhidão e por vezes o surgimento de pequenas pápulas.

Os problemas da pele desencadeados pelo uso intensivo de máscaras estão relacionados com o efeito oclusivo que a máscara tem na pele – os folículos pilosos ficam bloqueados, o simples contacto da máscara na pele pode causar irritação pelo tipo de materiais constituintes e, por fim, a humidade da respiração, a saliva, causam uma inflamação/ irritação em redor da boca que pode estender-se ao queixo e sulcos entre o nariz e o lábio.

O que podemos fazer?

Medidas simples, mas eficazes, podem minimizar estes sintomas e ajudar-nos a ultrapassar esta fase mais difícil.