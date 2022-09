Colocar os mais novos a fazer uma cena para chamar a atenção? Incentivá-los a mostrar os seus talentos e a fazer uma cena para todos verem? Pode soar a partida, mas não. Trata-se de ‘PSOFriends – Faz Uma Cena’ – o concurso de talentos promovido pela PSOPortugal (Associação Portuguesa de Psoríase) e a causa é, na verdade, muito honrosa: promover, junto da nova geração, a inclusão de pessoas com psoríase entre os seus pares.

O mês de setembro marca o regresso às aulas e, para muitos alunos, o regresso à rotina diária e repetida da escola. Desta vez, porém, o regresso da temporada escolar promete ser bem mais divertido e expressivo que o habitual. Para alunos desejosos de mostrar o seu talento, e para professores ansiosos por novas formas (mais envolventes) de lecionar, a PSOPortugal (Associação Portuguesa de Psoríase) lança ‘PSOFriends – Faz uma Cena’, um novo concurso de talentos que quer colocar a nova geração a fazer uma cena por uma boa causa: promover a inclusão de pessoas com psoríase.

Como concorrer?

Para concorrer, basta que os alunos (com idades entre os 14 e os 17) se dirijam a www.fazumacena.pt, onde estarão disponíveis à escolha 4 excertos da série digital humorística ‘PSOFriends’ - a websérie humorística criada em 2021 em torno de vivências reais misturadas com muito humor e até magia.

Curtos, mas relevantes, os excertos disponibilizados foram cuidadosamente selecionados pelo seu potencial em levar os grupos a refletir sobre as dificuldades atravessadas pelos psoriáticos no dia-a-dia, e numa melhor a inclusão destas pessoas entre os seus pares. Depois de escolhido o excerto (aquele com o qual mais se identificarem) o desafio em ‘PSOFriends – Faz Uma Cena’ está em que os jovens, em grupo de 3 a 6 elementos, o representem artisticamente, submetendo o resultado final no mesmo website.

Desde uma interpretação teatral com um twist dramático, uma interpretação musical, ou até uma interpretação em forma de dança contemporânea, todos os formatos e expressões artísticas serão consideradas válidas! Acima de tudo, é importante que os grupos preservem a essência e mensagem da cena escolhida e, claro, que se divirtam no processo.

As submissões, feitas em formato vídeo Tik-Tok, serão avaliadas pela sua criatividade, qualidade de entrega e potencial educativo, e o top 10 definido por um júri que contará com a presença de Luís Filipe Borges, humorista, também ele psoriático, argumentista e ator na série ‘PSOFriends’. Depois de selecionados, os 10 melhores vídeos estarão disponíveis ao público nas plataformas sociais da PSOPortugal, de 22 a 28 de outubro. Os 3 vídeos mais gostados pelo público serão anunciados vencedores, no dia 29 de outubro.

Boa-disposição, arte, espírito de equipa e uma pitada de competitividade: é com esta receita que se faz ‘PSOFriends – Faz Uma Cena’, e com a qual a PSOPortugal se propõe a alcançar alunos e professores com uma mensagem fundamental: através da arte é possível gerar sentimento, e através do sentimento promover a inclusão. As inscrições estão disponíveis até dia 19 de outubro.

Um concurso de talentos para jovens alunos entre os 14 e os 17 anos a frequentar uma escola em Portugal, onde a arte servirá de veículo para promover a inclusão de pessoas com psoríase na sociedade. Em grupos de 3 a 6 elementos, os jovens devem submeter a sua interpretação artística de um de quatro excertos disponíveis no website.

Anúncio dos vencedores a 29 de outubro

As dez melhores submissões estarão disponíveis ao público nas plataformas sociais da Associação PSOPortugal de 22 a 28 de outubro, e os três vídeos mais gostados pelo público serão anunciados vencedores no dia 29 de outubro. De tom bem-humorado e em jeito de competição, esta nova iniciativa da PSOPortugal promete animar o regresso às aulas para estes alunos, enquanto lhes transmite importantes ensinamentos sobre a psoríase.

A PSOPortugal - Associação Portuguesa da Psoríase é uma IPSS da saúde, fundada em 2005. Tem como missão defender os direitos dos doentes e atuar na desmistificação social da doença. Recentemente, a associação escolheu focar-se nos jovens psoriáticos, usando a sua linguagem, ajustando-nos aos seus termos, com o objetivo de derrubar a solidão e de promover a amizade e a empatia. PSOFriends é uma das iniciativas que a associação tem para que os jovens se sintam mais acompanhados.

A Psoríase é uma doença inflamatória crónica que se caracteriza geralmente por lesões vermelhas ou manchas na pele. Podendo aparecer em qualquer idade, afeta mais de 200 mil pessoas em Portugal. Recentemente, a associação foi perceber a realidade dos jovens psoriáticos, através da realização de um estudo qualitativo, que identificou os sentimentos de solidão, de incompreensão e de exclusão como problemas a derrubar, e que permitiu reconhecer a necessidade de dar voz e palco aos jovens promovendo a interação entre eles e evidenciando que ninguém está sozinho.