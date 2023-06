As negociações não avançaram, refere a associação, que acusa o Ministério da Saúde (Misau) de querer “entreter” a classe.

Após consulta aos seus membros, a associação disse que “não resta mais nada” a não ser “comunicar ao Misau e outras instâncias a retoma da greve geral dos profissionais de saúde a partir das 07:00 [06:00 em Lisboa] de dia 19”, segunda-feira.

As reivindicações envolvem condições de trabalho e níveis de remuneração dos profissionais.

A associação queixa-se de falta de luvas e soro, entre outros materiais, nas unidades de saúde, além de contestar a Tabela Salarial Única (TSU).

Iniciada no dia 01 de junho, a greve foi suspensa no dia 04 para dar lugar a negociações, mas sem resultados.

No final do último ano, outra organização, a Associação Médica de Moçambique (AMM), realizou uma greve de 19 dias em protesto contra a TSU, alcançando acordos com o Governo nalguns pontos do caderno reivindicativo.