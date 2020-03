Questionado sobre a posição de Bolsonaro, que decidiu não seguir as recomendações de isolamento e saiu à rua este domingo para visitar lojas e falar com apoiantes em Brasília, Fernández declarou hoje a uma rádio de Buenos Aires: “É claro, complica, e lamento muito que a seriedade do problema não seja entendida.”

“Isso preocupa-me muito”, enfatizou o Presidente argentino, que revelou que discutiu o assunto com o chefe de Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

“Outro dia, conversando com Andrés Manuel López Obrador, falei com ele que esse problema tinha que ser levado muito a sério e falei com ele sobre a minha preocupação com o Brasil, porque o Brasil, por sua vez, representa 70% do produto bruto da América do Sul e é o nosso principal parceiro económico”, disse Fernández.

“A verdade é que se teme que, com essa lógica, ele entre na mesma espiral em que a Itália ou os Estados Unidos entraram, que colocaram a quarentena quando já era tarde demais”, acrescentou.

O Presidente argentino afirmou que López Obrador entendeu a gravidade do problema representado pela pandemia da covid-19, apesar de inicialmente ter chamado a população a não se abrigar em suas casas e sair normalmente às ruas.

O número de mortos no Brasil devido ao novo coronavírus aumentou para 136 e o país registou 4.256 infetados no domingo, segundo o Ministério da Saúde.