Enzo Fernández pediu a separação à companheira de longa data, Valentina Cervantes, com quem tem dois filhos pequenos. A notícia foi inicialmente avançada pelo canal argentino LAM.

A agora ex-mulher do antigo jogador do Benfica confirmou a rutura publicamente, optando por não revelar se a decisão terá mesmo partido do atleta.

"Eu e o Enzo decidimos distanciar-nos um do outro. Mas vamos sempre apoiar-nos em tudo, porque há dois filhos pequenos no meio que necessitam muito do nosso amor", começou por declarar através da rede social Instagram.

Colocando fim a rumores de uma separação conturbada, Valentina atirou: "Conheço a pessoa e o excelente pai que o Enzo é, e o coração que ele tem. E isso é o suficiente para mim. Não queiram criar guerras onde não existem".



© Reprodução Instagram - Valentina Cervantes

Ainda de acordo com a imprensa argentina, o facto de o agora ex-casal namorar desde a adolescência poderá ter sido o maior motivo para a separação. Ao que parece, Enzo Fernández, comprometido desde os 17 anos, quer agora aproveitar a vida de solteiro.

Leia Também: Patrícia Palhares mostra nova foto da 'barriguinha'