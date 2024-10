Martha Stewart apaixonou-se por Andy Stewart - atual ex-marido - logo no primeiro encontro.

No novo documentário da Netflix, 'Martha', a empresária relembra a altura em que conheceu Andy, quando ainda estudava no Barnard College, em Nova Iorque. Por sua vez, Andy Stewart estudava Direito, em Yale.

O casal começou a namorar pouco depois de terem sido apresentados por uma colega de turma de Martha.

"Ele foi-me buscar a casa no seu pequeno Mercedes amarelo", relembrou a também apresentadora de televisão. "Eu nunca tinha andado num Mercedes antes".

Martha tinha apenas 19 anos quando saiu com Andy pela primeira vez. "Ele era educado, bonito e tinha viajado muito. Foi emocionante conhecer um jovem sofisticado. E ele tinha um cartão American Express, o que era algo extraordinário naquela época", contou.

Martha admite que, ao longo desse primeiro encontro, foi percebendo que Andy Stewart era um homem "intrigante e brincalhão". "No fim do jantar, eu estava perdidamente apaixonada".

Todas as semanas, Andy enviava dinheiro a Martha para que esta pudesse visitá-lo em New Haven, Connecticut. "Eu nunca tinha dormido com ninguém antes disso", confessou a empresária. "Ele era muito agressivo e eu gostava".

Algum tempo depois, Andy Stewart pediu Martha em casamento. Algo que não foi aprovado pelo pai da jovem na altura. "Quando contei ao meu pai, ele deu-me uma chapada", revelou. "Ele não queria que eu me casasse com o Andy por ele ser judeu".

"Lembro-me bem daquela chapada", prosseguiu. "Mas não fiquei surpresa, porque ele era um fanático e impulsivo. E eu disse-lhe: 'Vou-me casar, não importa o que tu penses".

Martha Stewart fez o seu próprio vestido de noiva para o casamento que aconteceu em 1961. Quatro anos depois, deu à luz a filha Alexis.

"O dia do casamento foi muito feliz", contou. "Foi o começo da minha vida".

'Martha' já está disponível na plataforma de streaming. O documentário também detalha os momentos de infidelidade que ocorreram ao longo do seu casamento, revelando que tanto ela e como Andy tiveram vários casos extraconjugais.

Note-se que Martha e Andy Stewart divorciaram-se em 1990 e não têm qualquer contacto há mais de 20 anos.

Siga o link

Leia Também: Enzo Fernández pediu a separação. Valentina Cervantes já reagiu