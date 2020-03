“Temos as nossas autoridades de saúde a fazer recomendações, nós próprios fazemos recomendações aos nossos concidadãos e, portanto, o que eu digo é sempre a mesma coisa: eu cumpro as recomendações que eu próprio faço”, referiu.

Sobre as recomendações da tutela aos portugueses fora do país, Augusto Santos Silva recordou que o Governo “recomenda vivamente” que “não se façam visitas de estudo ou excursões de crianças e jovens para Itália, seguindo a recomendação das próprias entidades italianas, e que quem se esteja a deslocar para ou em Itália siga, escrupulosamente, as informações e as orientações das entidades italianas”.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros pede, também, “que se evitem deslocações não essenciais que as pessoas queiram fazer”, apontou.

O governante adiantou que, para já, o Governo não tem conhecimento de “nenhum outro caso” de portugueses infetados pelo Covid-19 fora do país, além dos dois que foram detetados num cruzeiro no Japão. Destes últimos, um dos homens já teve alta hospitalar e o outro pediu privacidade.

Veja em baixo o mapa interativo com os casos de coronavírus confirmados até agora

Se não conseguir ver o mapa desenvolvido pela Universidade Johns Hopkins, siga para este link.

Acompanhe aqui, ao minuto, todas as informações sobre o coronavírus (COVID-19) em Portugal e no mundo.