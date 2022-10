As poeiras africanas estão de volta e vão manter-se nos próximos dias. A fraca qualidade do ar levou a Direção-Geral da Saúde (DGS) a recomendar cuidados redobrados à população mais vulnerável como crianças e idosos.

Numa nota publicada na sua página da Internet, a DGS aconselha a população mais sensível como os idosos, as crianças, os doentes com os problemas respiratórios crónicos (asma) e pessoas com doenças cardiovasculares a terem cuidados de saúde redobrados como permanecer no interior dos edifícios, de preferência com as janelas fechadas.

Direção-Geral da Saúde recomenda A população em geral deve evitar os esforços prolongados, limitar a atividade física ao ar livre e evitar a exposição a fatores de risco, tais como o fumo do tabaco e o contacto com produtos irritantes.

Os seguintes grupos de cidadãos, pela sua maior vulnerabilidade aos efeitos deste fenómeno, para além de cumprirem as recomendações para a população em geral, devem permanecer no interior dos edifícios e, se viável, com as janelas fechadas: Crianças; Idosos; Doentes com problemas respiratórios crónicos, principalmente asma; Doentes do foro cardiovascular.

Os doentes crónicos devem manter os tratamentos médicos em curso.

Em caso de agravamento de sintomas contactar a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) ou recorrer a um serviço de saúde.

A autoridade de saúde também aconselha a população em geral a limitar a atividade física ao ar livre, os esforços prolongados e a exposição ao fumo do tabaco, assim como o contacto com produtos irritantes.

A Direção-Geral da Saúde refere na mesma publicação que esta situação da fraca qualidade do ar se deve “à intrusão de uma massa de ar proveniente dos desertos do Norte de África, que transporta poeiras em suspensão e que atravessa Portugal Continental, aumentando as concentrações de partículas inaláveis de origem natural no ar”.

Em caso de agravamento de sintomas, deve ser contactada a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) ou recorrer a um serviço de saúde, recomenda a DGS.

Cuidados de Saúde

A Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica recomenda algumas medidas que podem ajudar a prevenir o desconforto respiratório, assim como do nariz e olhos:

- Mantenha uma boa adesão ao tratamento da sua doença alérgica. Tome a sua medicação nas doses e horários prescritos pelo seu médico;

- Evite passar muito tempo no exterior e, sobretudo, não pratique exercício físico ao ar livre;

- Mantenha as janelas fechadas, evitando a entrada de poeiras em casa;

- Na rua, use máscara, de preferência, do tipo FPP-2 para proteger o nariz e a boca;

- Se tem desconforto ocular e/ou nasal, aumente a regularidade da limpeza dos olhos e/ou nariz com soro fisiológico;

- Caso sinta um agravamento muito intenso dos sintomas, fale com o seu médico.

A DGS indica que as poeiras africanas podem ser nocivas para o ser humano. "Este poluente (partículas inaláveis – PM10) tem efeitos na saúde humana, principalmente na população mais sensível, crianças e idosos, cujos cuidados de saúde devem ser redobrados durante a ocorrência destas situações", indica. [Ver conselhos na caixa]

Os especialistas da Sociedade Portuguesa de Pneumologia também lançaram um alerta recentemente, com recomendações específicas para os doentes asmáticos que devem reforçar a terapêutica SOS.

"Apesar de, aparentemente, não representarem perigo de desenvolvimento de doença alérgica, as poeiras provenientes de África que turvam a atmosfera em todo o território nacional podem ser um fator de agravamento dos sintomas em pessoas que sofrem de patologias alérgicas", acrescentaram os médicos da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica.

Veja ainda: 10 substâncias químicas que são um atentado à sua saúde