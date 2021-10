“Uma por todas, todas por uma causa” é o mote da nova campanha dos cereais Fitness, que pelo nono ano consecutivo voltam a apoiar a causa da luta contra o cancro da mama, apoiando a investigação do iMM-Laço Hub e alertando para a importância do diagnóstico precoce.

Na campanha deste ano, a atleta Patrícia Mamona dá a cara por esta causa, e a marca de cereais promove ainda uma Pink Ribbon Talk, uma conversa intimista sobre esta doença que afetou cerca de 7.000 pessoas em Portugal em 2020 em que mais de 1.500 perderam a vida.

A Pink Ribbon Talk realiza-se LIVE no dia 28 de outubro pelas 19h na página de Facebook da Rádio Renascença e vai contar com a presença de Joana Cruz, locutora de rádio e sobrevivente do cancro da mama, Mariza Seita, tatuadora, e Maria Manuel Mota, diretora executiva do Instituto de Medicina Molecular (iMM), bióloga e cientista. A moderação estará a cargo da também locutora de rádio Ana Galvão.

Joana Cruz dará o seu testemunho de superação de um cancro da mama, numa mensagem de força para todas aquelas mulheres que estão a enfrentar a mesma situação e de quão importante é o diagnóstico precoce.

A tatuadora Mariza Seita revelará como é que a sua arte ajuda na autoestima das mulheres que sofreram uma mastectomia (remoção completa da mama). A diretora do iMM falará dos avanços da ciência e do papel específico do iMM-Laço Hub na investigação do cancro da mama.