Dia 20 de um mês que parece não querer terminar. Ligo o carro e preparo-me para percorrer sessenta quilómetros de estrada vazia, que se multiplicam por dois, ao regresso. Eu, o barulho do motor e aquele vento, que teima em assobiar para se fazer sentir já que, ultimamente, poucos saem de casa para o experienciar. Os poucos transeuntes com quem me cruzo olham-me com desdém como se, deliberadamente, estivesse a furar a quarentena, colocando-os em risco. Os semáforos continuam a cumprir horários e a fazer de conta que são essenciais para lidar com o trânsito de uma hora de ponta com dois carros.

Ligo a rádio. Oiço risos forçados de quem quer aparentar que tudo está bem, apelando a uma normalidade que já foi. Emissões feitas a partir de casa (porque o mundo não pode parar!), com vozes entrecortadas e um delay que nos relembra o quão fisicamente afastados andamos.

O pequeno vírus trouxe o medo, que faz questão de nos avivar a memória de que somos primatas, espoletando um instinto animal de sobrevivência. O mundo tornou-se, momentaneamente, numa selva onde cada um tenta proteger-se, usando argumentos que me forço a não ouvir. Tentam auto convidar-se a não pertencerem a equipas de risco, como se apelassem a não quererem fazer parte da solução. Talvez exista a imaturidade dos meus 31 anos que, aliada ao factor de risco de ser do sexo masculino (que ainda me agudiza a infantilidade), faz com que só queira contribuir para devolver aquele passado em que éramos felizes, mas não tínhamos tempo para nos lembrarmos disso.

É o mundo a banalizar o conceito do jogador de futebol que fecha a Gucci para estar à vontade a fazer compras, tornando os legumes e o leite que trago debaixo do braço, numa pochete da Louis Vuitton

Restam-nos as equipas de trabalho que são, agora, família. Os turnos rotativos ajudam a dar resposta à exigência dos tempos e o trabalho ao fim-de-semana faz parte da normalidade. É certo que perdemos a conta aos dias mas, convenhamos, o fim-de-semana tornou-se apenas em mais dois.

A prática clínica rege-se entre os possíveis infectados e os infectados, sem esquecer quem também adoece por outras coisas – como se o fizesse em má altura.

Os supermercados fazem-nos sentir estrelas à escala mundial. Só pode entrar um número limitado de pessoas, como se de uma loja de luxo se tratasse. De certa forma, é o mundo a banalizar o conceito do jogador de futebol que fecha a Gucci para estar à vontade a fazer compras, tornando os legumes e o leite que trago debaixo do braço, numa pochete da Louis Vuitton.