Cientistas da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, criaram uma pastilha elástica que diminui a carga viral associada à COVID-19 na saliva, revela um estudo publicado na revista Cell.

Segundo os especialistas, a carga viral pode reduzir-se até 95% através do uso desta pastilha criada pelos cientistas daquela instituição norte-americana.

A inovação pode ser usada para reduzir a transmissibilidade do vírus por via aérea, através de gotículas de saliva, tosse ou espirros, ou simplesmente pela respiração, revelam os investigadores.

A pastilha contém cópias de uma proteína que é usada pelo vírus para infetar as células. Quando é mascada, a proteína da pastilha atrai o vírus que deixa de circular no interior da boca.

Os investigadores acreditam que este recurso pode ser útil em países onde as vacinas não estão disponíveis em larga escala.

A COVID-19 provocou pelo menos 5.148.939 mortes em todo o mundo, entre mais de 256,91 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse com base em fontes oficiais.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

