Segundo uma nota do gabinete de comunicação e imagem do parlamento angolano este é o ponto único da 3.ª reunião plenária extraordinária do parlamento.

No âmbito das medidas preventivas de prevenção e combate à covid-19, a Assembleia Nacional adiou por tempo indeterminado as reuniões plenárias ordinárias.

Angola entra hoje no 13.º dia do estado de emergência, de 15 dias prorrogáveis, medida decretada pelo Presidente angolano, João Lourenço, em 27 de março passado, como forma de conter a propagação do novo coronavírus, e que se prolonga até às 23:59 de dia 11 de abril.

O estado de emergência obriga a observar uma série de medidas que incluem restrições à circulação de pessoas, encerramento de escolas, igrejas, museus e outras instituições, bem como restaurantes e estabelecimentos de venda de produtos não-alimentares, limitação dos horários dos mercados, redução do limite de passageiros nos transportes públicos, proibição de competições desportivas, cultos religiosos e aglomerados de pessoas, etc.

Angola anunciou na terça-feira o seu 17.º caso positivo de infeção com o novo coronavírus, registando-se duas mortes.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,4 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 82 mil.