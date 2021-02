Roberto Bernabei, de 69 anos, é especialista em geriatria e trabalhava na Policlínica do Hospital Universitário Gemelli de Roma (onde João Paulo II foi tratado várias vezes), de acordo com um comunicado do Vaticano.

O seu médico pessoal anterior, Fabrizio Soccorsi, morreu em janeiro, aos 78 anos, "de complicações ligadas à COVID-19", enquanto estava "hospitalizado por uma patologia cancerosa".

O papa compareceu ao seu funeral numa igreja na Cidade do Vaticano.

O líder dos 1,3 mil milhões de católicos não tem nenhuma patologia particular, além de uma dor ciática que o faz sofrer regularmente e que o obrigou a cancelar várias celebrações nos últimos dois meses.

Aos 21 anos, em 1957, o argentino Jorge Bergoglio sofreu pleurisia aguda e os cirurgiões tiveram que proceder à retirada parcial do seu pulmão direito.