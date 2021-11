É uma doença silenciosa e incapacitante, que afeta sobretudo as pessoas mais velhas. Causada pela perda da densidade mineral óssea, a osteoporose leva a alterações na qualidade do tecido ósseo. Está na origem de uma fratura a cada três segundos e três em cada quatro doentes são do sexo feminino. Apesar de termos hoje acesso a mais informação, continuam a ser muitos os que ainda não estão suficientemente informados acerca do impacto que esta fragilidade óssea pode ter no quotidiano de milhões de cidadãos, como pode comprovar no vídeo que se segue.