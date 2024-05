Os enfermeiros não são apenas prestadores de cuidados nos cenários clínicos. Conquanto historicamente esse papel esteja inculcado, os enfermeiros também se posicionam na investigação científica e na inovação das ciências da saúde.

Testemunha-se uma mudança paradigmática na perceção da enfermagem como uma disciplina científica autónoma e robusta. Os cientistas de enfermagem investigam ativamente a natureza das patologias, soluções inovadoras de prestação de cuidados de saúde e a abordagem das tecnologias e da inteligência artificial que visam melhorar a vida dos doentes (através da enfermagem de precisão) e impactar o futuro dos cuidados de saúde. Com o conhecimento científico e expertise prática, os enfermeiros podem teorizar, formular hipóteses, projetar e conduzir estudos científicos significativos com impacto tangível na prática clínica. Norteada pela prática baseada em evidências, a investigação em enfermagem tem contribuído para a diminuição a taxa de infeções associadas aos cuidados de saúde (IACS), à diminuição dos períodos de internamento e readmissões hospitalares, à gestão da doença crónica e ao ajuste do plano de cuidados centrado na pessoa e família, ao envelhecimento ativo, à transição dos cuidados de saúde comunitários e hospitalares e à integralidade deste processo, entre outros.

Os investigadores de enfermagem geralmente são imbuídos nas organizações ou instituições, que desenvolvem estudos sobre fenómenos integrados nas prioridades organizacionais. Contribuem para o avanço do conhecimento em áreas específicas de interesse, maioritariamente em colaboração com equipas multidisciplinares. Os cientistas de enfermagem tendem a ter responsabilidades mais amplas e um maior nível de autonomia na formulação, conceção e gestão de projetos de investigação. Frequentemente assumem funções de investigadores principais, de liderança de equipas de investigação multicêntricos e multidisciplinares. Ademais, acumulam funções de docência nas instituições académicas, com responsabilidade de formação das gerações futuras de enfermeiros e profissionais de saúde.

A presença de cientistas de enfermagem nos hospitais não só promove descobertas científicas inovadoras, como também inspira uma cultura de excelência entre pares que permeia toda a instituição. Embora nem todos os hospitais possuam os mesmos recursos, é imperativo que as administrações reconheçam o valor estratégico de investimento em investigadores em ciências da saúde, nomeadamente cientistas enfermeiros. Investir em cientistas de enfermagem não é apenas uma escolha estratégica de melhoria contínua, mas um imperativo ético que garanta cuidados de saúde de qualidade e seguros e baseados na melhor evidência científica.