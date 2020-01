“A Lei dos compromissos é quase impossível de cumprir. Se as administrações cumprirem a lei dos compromissos, obviamente não estão a tratar os doentes como devem tratar e eu acho que o tratamento dos nossos doentes está em primeiro lugar”, disse aos jornalistas o Bastonário, no final de uma visita ao Hospital de Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro.

Miguel Guimarães reagiu assim à decisão do Tribunal de Contas (TdC), que recusou a compra de dois medicamentos para o cancro, por causa das dívidas do Centro Hospitalar Lisboa Norte que ultrapassam os 54 milhões de euros, o que viola a Lei dos Compromissos.

A TSF noticiou hoje que as dívidas acumuladas do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, que inclui os hospitais de Santa Maria e Pulido Valente, levaram o Tribunal de Contas a chumbar a compra de dois medicamentos para um cancro na medula óssea.

Questionado pelos jornalistas, o Bastonário considerou esta situação “absolutamente lamentável”, defendendo que as administrações hospitalares devem fazer uma “gestão adequada”, mas "não podem deixar de tratar doentes porque não estão a ter o orçamento adequado para o poder fazer".

“O que o TdC devia recomendar fortemente é quem tem a responsabilidade política para dotar os Hospitais dos orçamentos adequados para eles poderem tratar os doentes como devem tratar que o faça com caráter de urgência”, vincou.