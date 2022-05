"Restringir o acesso ao aborto não reduz o número de procedimentos, apenas leva mulheres e meninas a realizar procedimentos inseguros", disse Tedros Adhanom Ghebreyesus no Twitter, sem mencionar diretamente os Estados Unidos.

"O acesso ao aborto seguro salva vidas", enfatizou o chefe da OMS.

Nos Estados Unidos, o site de notícias Politico revelou na segunda-feira um documento interno que aponta que a maioria dos juízes do Tribunal Supremo está disposta a enterrar a decisão Roe vs. Wade de 1973, que protege o direito das mulheres americanas de interromper a gravidez.

O Tribunal Supremo confirmou a autenticidade do texto - um projeto de sentença datado de fevereiro - mas destacou que não representa uma decisão "definitiva".

Tedros afirmou esta quarta-feira no Twitter que "as mulheres devem ter sempre o direito à escolha quando se trata do seu corpo e saúde".

Segundo a OMS, os abortos inseguros causam cerca de 39.000 mortes por ano em todo o mundo e provocam milhões de hospitalizações.

A maioria dessas mortes concentra-se nos países de baixo rendimento, mais de 60% em África e 30% na Ásia.