O equipamento, um total de 1.524 uniformes, foi entregue a diferentes centros de saúde da região de Biombo e do Setor Autónomo de Bissau no âmbito do programa de Prevenção e Controlo de Infeções.

“O Hospital de Cumura (106), o Hospital Nacional Simão Mendes (845) o Hospital Raoul Follereau (73), e o Hospital Militar Principal (100) assim como o laboratório Jean-Piaget (16) e o laboratório Nacional de Saúde Pública (30) beneficiaram desta doação. Foi feita ainda uma entrega à Direção de Setor Autónomo de Bissau (354), que irá distribuir o material por 11 centros de saúde”, pode ler-se no comunicado.

“A OMS é um parceiro incontornável no fortalecimento do sistema de saúde”, afirmou, citada no comunicado, a secretária de Estado da Gestão Hospitalar, Maria Fátima Vieira, sublinhando que com a ajuda da OMS, brevemente serão distribuídos “11 aparelhos de raio X pelas diferentes regiões do país”.

Em julho, a OMS já tinha distribuído contentores e baldes para uma “gestão eficaz dos resíduos hospitalares não perigosos”, acrescenta o comunicado.