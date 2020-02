Os 33 diretores e coordenadores de unidades do Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) demitiram-se dos cargos na quinta-feira por não concordarem com a nomeação do médico ortopedista e ex-deputado do CDS Mário Pereira para o cargo de diretor clínico da instituição, alegando que cargos técnicos têm de ser dirigidos por técnicos.

A Ordem dos Médicos diz, em comunicado, que encara com “muita preocupação” esta situação e alerta para os seus impactos na região.

“Estas demissões – que correspondem a 66% do quadro dirigente –, a serem concretizadas, podem conduzir a uma degradação do sistema de saúde da Madeira com consequências graves para a região e para os doentes”, alerta em comunicado.

Defende ainda que as nomeações para estes cargos não deviam partir do poder político, considerando “inaceitável a existência de partidarização da saúde”.

“A OM tem respeitado as nomeações de diretores clínicos, seja no continente ou na Madeira. Mas insiste que esta situação vem, uma vez mais, demonstrar que as nomeações para estes cargos não deviam partir do poder político, mas sim decorrer de uma escolha interpares”, sublinha.

A Ordem refere que um diretor clínico tem “uma enorme responsabilidade” perante o SESARAM, mas também perante a Ordem dos Médicos, lembrando que é o “principal responsável pela qualidade da medicina e pelo cumprimento das regras éticas e deontológicas, para além das enormes responsabilidades que partilha com o Conselho de Administração do hospital”.