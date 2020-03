“Uma grande parte da cooperação do nosso lado é com as autoridades locais porque devido a medidas como encerramento de aeroportos, suspensão de voos e restrições às viagens, as pessoas podem ficar retidas”, adiantou Peter Stano.

Por seu lado, o porta-voz principal da Comissão Europeia, Eric Mamer, sublinhou na ocasião que este apoio de Bruxelas ao repatriamento “depende também da capacidade de encontrar voos para trazer estas pessoas de volta para a Europa”.

“Isto nem sempre é conseguido porque os outros países [no estrangeiro] também estão a cancelar voos de e para a Europa e de e para as outras partes do mundo”, observou o responsável, considerando que, “do ponto de vista logístico, este é um enorme desafio”.

“Temos vindo a cofinanciar voos organizados pelos Estados-membros para fazer repatriamentos e vamos continuar a fazê-lo até aos limites da nossa capacidade orçamental”, assegurou Eric Mamer.

O responsável apelou ainda a solidariedade entre os Estados-membros, que devem “ajudar-se uns aos outros” em ações que realizem, trazendo cidadãos de outros países europeus.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 194 mil pessoas, das quais mais de 7.800 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 81 mil recuperaram da doença.

Face ao avanço da pandemia, vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

