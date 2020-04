Em Portugal, houve 535 mortes associadas à covid-19 e 16.934 casos de infeção confirmados, segundo o balanço feito na segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde.

Cientista, escritora, professora universitária, Maria de Sousa, de 81 anos, era professora Emérita da Universidade do Porto e investigadora honorária do i3S - Instituto de Investigação e Inovação em Saúde. Era ainda membro do júri do Prémio Pessoa.

A 16 de outubro de 2009, aos 70 anos, jubilou-se da atividade docente no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, no Porto, dando a sua última aula intitulada "Uma escola sem muros".

Recebeu o Grande Prémio Bial de Medicina em 1995, o Prémio Estímulo à Excelência em 2004 e a Medalha de Ouro de Mérito Científico em 2009, ambos atribuídos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Seguiram-se o Prémio Universidade de Coimbra 2011 e o Prémio Universidade de Lisboa 2017.

Foi condecorada por três presidentes da República: em 1995 por Mário Soares com o grau de grande-oficial da Ordem Infante D. Henrique, em 2012 por Aníbal Cavaco Silva com o grau de grande-oficial da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada e em 2016 por Marcelo Rebelo de Sousa com a grã-cruz da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada.