Um golpe de calor ocorre quando o sistema de controlo da temperatura do corpo do indivíduo deixa de trabalhar deixando de produzir suor para proporcionar o arrefecimento do corpo.

A temperatura corporal pode, em 10-15 minutos, atingir os 39ºC provocando deficiências cerebrais e até mesmo a morte se o indivíduo não for socorrido de forma rápida.

Os sintomas incluem febre alta, pele vermelha, quente, seca e sem produção de suor, pulso rápido e forte, dor de cabeça, náuseas, tonturas, confusão e perda parcial ou total de consciência.

Como agir?

Chamar de imediato um médico ou ligar para o número de emergência 112, seguindo os seguintes procedimentos até à sua chegada:

Mover o indivíduo para um local fresco ou para uma sala com ar condicionado;

Refrescar o indivíduo aplicando toalhas húmidas ou pulverizando com água fria o seu corpo;

Arejar o indivíduo agitando o ar vigorosamente ou com um ventilador;

Elevar-lhe a cabeça;

Se não estiver consciente, não dar líquidos.

O golpe de calor requer ajuda médica imediata uma vez que o tratamento demorado pode resultar em complicações a nível do cérebro, rins e coração.

Efeitos do calor na saúde

O nosso corpo esforça-se por manter uma temperatura corporal interna constante de 37ºC ao longo do tempo.

Durante os períodos de calor intenso, o corpo produz suor, sendo esta a principal forma que permite o arrefecimento do corpo à medida que o suor produzido se evapora. Quando os níveis de humidade do ar aumentam, o suor não consegue evaporar tão depressa como seria aconselhável. A evaporação do suor para completamente quando a humidade relativa atinge os 90%.

Nestas circunstâncias, a temperatura do corpo aumenta e o consequente aumento da produção do suor pode levar à desidratação excessiva, podendo provocar danos irreversíveis no cérebro ou em outros órgãos, ou até mesmo à morte.

Em situações extremas de exposição ao calor intenso, particularmente durante vários dias consecutivos, podem surgir doenças relacionadas com o calor, como as cãibras por calor, esgotamento devido ao calor e golpes de calor, situações que pela sua gravidade podem obrigar a cuidados médicos de emergência.

Grupos de risco

São mais vulneráveis ao calor:

As crianças nos primeiros anos de vida;

As pessoas idosas;

Os portadores de doenças crónicas (nomeadamente doenças cardiovasculares, respiratórias, renais, diabetes, alcoolismo);

As pessoas obesas;

As pessoas acamadas;

As pessoas com problemas de saúde mental;

As pessoas a tomar alguns medicamentos, como anti-hipertensores, antiarrítmicos, diuréticos, anti-depressivos, neurolépticos, entre outros;

Os trabalhadores expostos ao sol e/ou ao calor;

As pessoas que vivem em más condições de habitação.

Recomendações da DGS

Para a prevenção dos efeitos do calor intenso, a Direção-geral da Saúde sugere as seguintes medidas: