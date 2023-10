Esta equipa, liderada pelo professor Jorge Fonseca e pelo mestre Diogo Sousa-Catita, estudou 100 doentes consecutivos com critérios de demência grave, que integraram um programa de suporte nutricional especializado através de gastrostomia endoscópica. A condição para um doente integrar este programa era manter uma relação afetiva rica e estável com familiares e cuidadores. No início, este grupo de doentes apresentava baixo peso e parâmetros nutricionais fracos, mas muitos recuperaram o peso e a sobrevivência média do grupo foi de 28 meses, quase dois anos e meio - muito acima dos dois ou três meses divulgados em estudos prévios.

Jorge Fonseca, professor na Egas Moniz School of Health & Science, indica que “vários doentes foram acompanhados durante quatro a cinco anos neste processo, o que revela a importância deste suporte familiar e de cuidadores e que é possível aumentar a esperança média de vida destes doentes. Geralmente, a visão clínica tradicional considera que as pessoas com demência grave ou avançada têm uma esperança de sobrevivência muito reduzida, contudo esta investigação mostra que é possível contrariar essa tendência e melhorar estes prognósticos”.

O estudo “Nutrition and Outcome of 100 Endoscopic Gastrostomy-Fed Citizens with Severe Dementia", recentemente publicado pela prestigiada revista Nutrients, traz uma nova esperança para as pessoas com demência grave que vivem num contexto familiar atento e que têm uma intervenção nutricional ativa. Para além disso, tem também como objetivo alertar a comunidade científica de que é possível contribuir para uma melhor qualidade de vida destes doentes e que o recurso a tratamentos alternativos pode ter um impacto significativo na vida dos mesmos.

