"A 3 de maio foi detetada a presença do vírus Monkeypox (VMPX) em Portugal, com a confirmação laboratorial de cinco casos de infeção humana por VMPX. Desde então até 5 de outubro de 2022, foram identificados 930 casos confirmados laboratorialmente, somente mais 3 em relação à semana anterior", informa a Direção Geral da Saúde.

"Até 5 de outubro de 2022, foram reportados 855 casos no SINAVEmed, a maior parte pertencente ao grupo etário entre os 30 e 39 anos (375; 44%). A maioria dos casos são do sexo masculino (847; 99,1%), havendo 8 casos (0,9%) reportados no sexo feminino", acrescenta.

"De 16 de julho a 2 de outubro, foram vacinados no contexto de vacinação pós-exposição, 522 contactos", lê-se ainda.

"Em complemento à vacinação pós-exposição, a vacinação preventiva para grupos com risco acrescido de infeção humana por VMPX, iniciou-se a 26 de setembro, com base na Norma 006/2022 atualizada a 20 de setembro. Até 2 de outubro, foram vacinadas 88 pessoas neste contexto. As Regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Centro, Norte e Algarve estão a vacinar em locais identificados por cada ARS e as restante regiões estão a organizar a administração de vacinas no contexto preventivo", refere a nota.

"A DGS mantém o acompanhamento da situação epidemiológica, quer a nível nacional quer internacional, partilhando, analisando e adaptando as evidências científicas e as boas práticas na implementação de medidas de saúde pública visando a redução das cadeias de transmissão e o controlo do surto", conclui.

Número de casos a nível internacional

De 1 de janeiro a 4 de outubro de 2022, foram reportados à Organização Mundial da SAúde (OMS) 68.998 casos confirmados e 3.203 casos prováveis de infeção humana por VMPX, em 107 países, incluindo 26 óbitos.

O número de novos casos reportados semanalmente no mundo diminuiu 16,8% na semana 39 (26 de setembro a 2 de outubro) comparativamente com a anterior.

A maioria dos casos notificados nas últimas 4 semanas foram notificados na Região das Américas (85,2%) e na Região Europeia (13,1%).

Os 10 países com maior número de casos são, por ordem decrescente são: Estados Unidos da América (25.672), Brasil (7.869), Espanha (7.209), França (3.999), Reino Unido (3.654), Alemanha (3.631), Peru (2.587), Colômbia (2.042), México (1.627) e Canadá (1.400). Juntos, esses países representam 86,5% dos casos notificados globalmente.

A OMS continua a considerar que o risco global é moderado, sendo alto na Região Europeia.