Até à meia-noite de quarta-feira (16:00 horas de terça-feira, em Lisboa), a China continental, que exclui Macau e Hong Kong, contabilizava, no total, 80.778 infetados e 3.158 mortos devido ao novo coronavírus.

Todas as mortes e 13 dos novos casos de infeção foram registados na província de Hubei, epicentro da epidemia, onde várias cidades permanecem em quarentena, com entradas e saídas bloqueadas.

No total, Hubei soma 3.046 mortes e 67.773 casos confirmados até à data.

Nas últimas 24 horas, foram detetados 10 casos “importados” de fora do país, oito a mais do que no dia anterior, incluindo em Pequim e Xangai e nas províncias de Shandong e Gansu.

A Comissão Nacional de Saúde também informou hoje que, no mesmo período de 24 horas, 1.578 pessoas receberam alta após superarem a doença.