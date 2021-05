A empresa portuguesa INOKEM desenvolveu um produto que permite purificar o ambiente das divisões de forma simples, rápida e eficaz, encontrando-se já disponível no mercado.

"O Air Fresh é um produto inovador e único. Desenvolvido através de uma tecnologia avançada, esta solução virucida permite desinfetar e purificar o ambiente de espaços fechados de forma rápida e prática, através de um único clique para cada 30 metros quadros, sendo 100% biodegradável e sem contra-indicações para pessoas e animais", explica Pedro Santos Martins, CEO da INOKEM..

Criado através de tecnologia portuguesa, o Air Fresh é um aerossol desinfetante, purificador, virucida e desodorizante que foi concebido à base de essências naturais, bactericidas e conservantes.

"Nos espaços fechados, existe uma maior probabilidade de contágio de vírus que permanecem em suspensão no ar. Por essa razão, é importante recorrer a desinfetantes virucidas específicos, que atuem como aliados nesta tarefa, visto que seja por motivos climatéricos ou logísticos, nem sempre é possível o arejamento permanente. Por esta razão, desenvolvemos o Air Fresh", refere o responsável.

O modo de aplicação deste produto é simples e basta um clique: em dois segundos é possível garantir a sua eficácia em divisões de áreas com cerca de 30 metros quadrados durante um período entre duas a seis horas.

Segundo a INOKEM, a praticidade do Air fresh torna-o uma solução ideal para utilizar em diversos locais, nomeadamente em espaços de trabalho, como bancos, consultórios, escritórios, lares e escolas. "Este produto é direcionado para qualquer consumidor que pretenda purificar e desinfetar o ambiente de espaços fechados, seja em casa, no local de trabalho ou até nos transportes. Além do seu carácter desinfetante, este produto apresenta um aroma agradável proveniente de extratos naturais, pelo que facilmente se identifica a sua presença no ar", diz Pedro Santos Martins.

"A sua inalação não é prejudicial à saúde de pessoas nem de animais. Uma das nossas preocupações ao desenvolver novos produtos é relacionada com a saúde de quem os utiliza e não só. Por esta razão, submetemos as nossas soluções a testes que nos garantam não só a sua eficácia, como as suas consequências de utilização", garante Pedro Santos Martins.

Este produto biodegradável foi submetido ao controlo microbiológico da Faculdade Farmácia Universidade Lisboa e é possível adquiri-lo em várias farmácias na região de Lisboa: Farmácia Moderna, Farmácia Vila franca de Xira, Farmácia Nova Alverca, Fármacia Alverca, Farmácia Ribeiro Soares, Farmácia São João da Talha e Farmácia Parque das Nações. Também possível adquirir o produto na loja online da INOKEM.