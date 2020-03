“Oportunamente, quando a senhora ministra [da Saúde] o entender, irá ser dado conhecimento [da composição da nova equipa]” afirmou Jamila Madeira aos jornalistas, à margem de uma reunião, no hospital de Faro, depois de o mandato do atual conselho de administração ter terminado no final do ano passado.

À saída de uma reunião de trabalho com o conselho diretivo da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve e a administração do CHUA, a governante sustentou que “a todo o momento” as decisões “são passiveis de serem tomadas” e que cabe à ministra da Saúde “tomar a decisão final”.

O mandato da atual administração terminou a 31 de dezembro de 2019 e ainda não foi anunciada a sua substituição ou continuidade, mas, segundo noticiou o jornal Público, a atual presidente do conselho de administração, Ana Paula Gonçalves, manifestou interesse em continuar, ao contrário de outros membros da equipa.

Vários diretores de serviço do CHUA reclamaram num recente abaixo-assinado a rápida nomeação de um novo órgão de gestão que mobilizasse os profissionais do chegou o Serviço Nacional de Saúde (SNS) na região.

Jamila Madeira reforçou que os atuais membros em funções têm dedicado “todo o seu tempo” a resolver os problemas dos profissionais e dos utentes, alertando que não se pode ficar “à espera de um ‘sebastianismo’” para a resolução dos problemas.