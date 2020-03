“Estamos a fazer isto para nos protegermos do surto. Isto significa, na prática, que ninguém pode entrar na Noruega, ou seja, podemos afastar as pessoas quando elas chegam à fronteira, a menos que tenham uma razão particular para vir aqui”, explicou a primeira-ministra norueguesa, Erna Solberg, em conferência de imprensa.

As medidas anunciadas pela líder do Governo norueguês entram em vigor às 08:00 de segunda-feira, e são de cariz temporário, não tendo sido dada uma data para o fim das restrições. Já as anteriores medidas de emergência no país face ao novo coronavírus foram implementadas até ao próximo dia 26.

A Noruega regista até este sábado dois mortos em pelo menos 1.053 doentes com Covid-19.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.700 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ultrapassou as 151 mil pessoas, com casos registados em mais de 137 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 169 casos confirmados.