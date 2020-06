Jin Dong-Yan, professor de virologia da Universidade de Hong Kong que não fez parte do grupo desta pesquisa, refere que esta investigação não nega a possibilidade de outras partes do sistema imunitário oferecerem proteção contra este vírus.

Este virologista alerta ainda para o facto da amostra utilizada no estudo (64 pessoas) ser baixa.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou hoje que a pandemia, que desde dezembro já causou a morte a pelo menos 468.518 pessoas e infetou quase nove milhões em todo o mundo, continua “a acelerar-se” globalmente, com “o último milhão de casos de infeção diagnosticados em apenas oito dias”.

Portugal regista hoje mais quatro mortos relacionados com a COVID-19 do que no domingo e mais 259 infetados, a maioria na Região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os dados da DGS indicam 1.534 mortes relacionadas com a covid-19 e 39.392 casos confirmados em Portugal desde o início da pandemia.

