De acordo com uma carta publicada hoje no boletim científico Annals of Oncology, o menino é filho de uma mulher francesa de 34 anos que teve cancro da mama e decidiu congelar sete dos seus óvulos imaturos.

Os especialistas em fertilidade que a acompanharam usaram depois uma técnica chamada maturação 'in vitro' para permitir que os óvulos continuassem a desenvolver-se em laboratório, congelando-os rapidamente em azoto líquido para evitar a formação de cristais de gelo que poderiam danificar as células, um processo chamado vitrificação.

É a primeira vez que uma gravidez em doentes de cancro tem sucesso com a utilização de óvulos sujeitos a este processo.

O chefe do departamento de Medicina Reprodutiva do hospital da universidade Antoine Béclère, Michael Grynberg, afirmou que os óvulos tinham que ser recolhidos logo na altura do diagnóstico de cancro, porque o tratamento hormonal necessário para os amadurecer aumentaria o risco de o cancro se espalhar.

Após cinco anos, a mulher tinha recuperado do cancro, mas descobriu que estava infértil devido à quimioterapia e não podia sujeitar-se a estimulação dos ovários para produzir mais óvulos, pois isso poderia fazer regressar o cancro.