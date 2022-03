David Bennett, de 57 anos, morreu a 8 de março, depois de receber o seu transplante a 7 de janeiro, disse o Sistema Médico da Universidade de Maryland em comunicado.

"A sua condição começou a deteriorar-se há vários dias. Depois ficou claro que ele não recuperaria. Recebeu cuidados paliativos compassivos. Ele conseguiu comunicar-se com sua família durante as suas últimas horas", lê-se no comunicado.

Tentativas anteriores deste tipo de transplantes – xenotransplantes – falharam, em grande parte porque os corpos dos pacientes rejeitaram rapidamente o órgão animal. Uma experiência com um bebé moribundo, em 1984, falhou ao fim de 21 dias de experiência com um coração de babuíno. A diferença desta vez é que os cirurgiões de Maryland usaram um coração de um porco que passou por uma alteração genética para remover o açúcar nas suas células. Várias empresas de biotecnologia estão a desenvolver órgãos de porco para transplante humano. A agência norte-americana de supervisão na área da Saúde Food and Drug Administration (FDA), permitiu a cirurgia sob o a classificação de autorização de emergência “por compaixão”, aplicável quando um paciente com uma condição de risco de vida não tem outras opções. Em setembro passado, investigadores em Nova Iorque realizaram uma experiência nesta área médica, concluindo que este tipo de porcos pode ser promissor nos transplantes de animais para humanos. Bartley Griffith, o médico que realizou a operação, disse que a condição do paciente - insuficiência cardíaca e batimentos cardíacos irregulares - o tornava inelegível para um transplante de coração humano. Griffith já tinha transplantado corações de porco em cerca de 50 babuínos ao longo de cinco anos, antes de oferecer esta opção a Bennett. As válvulas cardíacas de porco também têm sido usadas com sucesso há décadas em humanos, e o filho de Bennett disse que o seu pai recebeu uma, há cerca de 10 anos.