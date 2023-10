O BE, através de uma pergunta entregue na Assembleia da República e divulgada hoje, quer saber que medidas estão a ser implementadas para proceder à contratação de profissionais para a Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Montalegre (UCSP) de Montalegre, localizado no Norte do distrito de Vila Real.

É que, de acordo com a deputada Isabel Pires, cinco dos sete médicos de família daquela unidade de saúde entram em idade de reforma no próximo ano.

Para além de perguntar ao Ministério da Saúde se tem conhecimento desta situação, que está “a preocupar a população e os órgãos autárquicos”, o Bloco quer ainda saber quando se “preconiza que todos os utentes possam ter médico de família”.

Neste momento, segundo Isabel Pires, “estão 41 utentes sem médico de família” naquele Centro de Saúde que tem instalações nas localidades de Montalegre e ainda na Venda Nova, Ferral, Salto e Cabril.

O concelho de Montalegre tem cerca de 10 mil habitantes e uma área total de 805 quilómetros quadrados.

De acordo com o Bloco, a população desta região “encontra-se muito dispersa, os transportes públicos são deficitários e muitas das pessoas são idosas, como tal, a proximidade às extensões de saúde revela-se particularmente relevante para que os utentes possam ter acesso aos cuidados de saúde de que necessitam”.