O passageiro em questão estava no aeroporto de Banguecoque há duas horas, em trânsito da Europa para a Austrália, de acordo com Chakkrarat

Pitthaya, diretor do departamento de epidemiologia da Tailândia, a autoridade nacional de controlo de doenças naquele país.

O indivíduo supostamente não apresentou sintomas na época, mas desenvolve-os apenas mais tarde na Austrália, onde a infecção foi então

confirmado, acrescentou a autoridade.

Todos os 12 contatcos, que eram passageiros e comissários de bordo, permanecem assintomáticos, disse a autoridade.

Apesar do risco de infeção ser baixo, as 12 pessoas vão manter-se em período de observação durante 21 dias, disse Pitthaya.

Casos de vírus Monkeypox estão a ser relatados num número crescente de países.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) já pediu para se introduzirem mecanismos de rastreio de contados.

De acordo com a Agência de Segurança Sanitária Britânica (UKHSA), o vírus causa apenas sintomas leves, mas também pode causar situações graves.