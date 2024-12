O rei da Tailândia, Maha Vajiralingkorn, presidiu um desfile em homenagem aos seus 72 anos, em Banguecoque.

Segundo a Associated Press, embora o aniversário do rei tenha sido a 28 de julho, as cerimónias acontecem a 5 de dezembro por ocasião do aniversário do seu pai, o rei Bhumibol.

A rainha Suthida Bajrasudhabimalalakshana liderou o desfile enquanto comandante da Unidade de Guardas Combinadas. Já a filha mais nova do rei, a princesa Sirivannavari Nariratana teve a seu cargo o Regimento de Guardas a Cavalo Real.

Na altura do sol se por, foi a vez dos militares fazerem um juramento de fidelidade ao rei.

De acordo com a cultura tailandesa, a celebração de aniversários acontece a cada 12 anos, sendo que os 72 anos marca o sexto ciclo tendo assim um significado especial.

Esta foi a primeira cerimónia deste tipo na Royal Plaza, em Banguecoque, em 16 anos.