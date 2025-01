José Figueiras completou 60 anos no domingo, dia 12 de janeiro, e a data foi celebrada com uma viagem ao Tailândia.

Nas redes sociais, o apresentador da SIC publicou algumas imagens destes dias de férias e agradeceu o carinho que recebeu no dia de aniversário.

"Sim, são 60. Obrigado. Mais um ano, mais uma viagem. O dia foi ainda mais especial com os vossos abraços e beijos. Mesmo estando fora e longe, senti o vosso carinho: da família, dos amigos e de todos aqueles que me acompanham nesta vida. Agradeço do fundo do coração", escreveu.

Veja na galeria as imagens que acompanham a publicação e que foram captadas durante estas férias em Banguecoque.

De recordar que foi precisamente por a viajar para celebrar a data especial que o apresentador esteve ausente do 'Alô Portugal' no passado sábado, dia 11 de janeiro.

