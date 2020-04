"Dos 31 testes efetuados nas últimas 24 horas, 30 revelaram-se negativos e uma pessoa teve o resultado positivo. Portanto, o número de pessoas com a COVID-19 passa para 29", disse Rosa Marlene, diretora nacional de Saúde Pública, na atualização de dados no Ministério da Saúde em Maputo.

O novo caso, que se encontra em isolamento domiciliar, resulta de uma investigação sobre as ramificações de um caso de infeção pelo novo coronavírus anunciado em 02 de abril, descoberto em Afungi, Cabo Delgado, na área do projeto para a exploração de gás no Norte de Moçambique liderado pela francesa Total.

As autoridades moçambicanas identificaram 66 pessoas que tiveram contacto com o primeiro caso de Afungi, dos quais 64 do meio profissional da pessoa infetada, mas ainda decorrem ações para a identificação dos contactos dos novos casos anunciados nos últimos dois dias.

Apenas trabalhos essenciais estão a ser realizados nas obras do megaprojeto para exploração de gás liderado pela Total no norte do país, após descoberta de novos casos de infeção pelo novo coronavírus no local.

Segundo o Ministério da Saúde, do total de 29 casos registados, dois dos quais já recuperados, 21 são de transmissão local e oito são importados, tendo as autoridades efetuado um total de 793 testes desde o primeiro caso, anunciado em 22 de março, e sem vítimas mortais.