O país tem 477 casos ativos, dos quais oito estão internados, um em estado grave e os restantes “apresentam sintomatologia leve a moderada”, além de “boa evolução clínica”, avançou Rosa Marlene.

Desde o anúncio do primeiro caso de covid-19 em Moçambique, a 22 de março, o país testou 21.014 casos suspeitos e rastreou 1.032.498 pessoas a partir dos diversos pontos de entrada no país.

Foram colocadas em quarentena domiciliária 18.676 pessoas suspeitas de covid-19 e 2.236 continuam a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde.

A província de Nampula lidera com o maior número de casos ativos de covid-19, com 204 casos, seguida de Cabo Delgado, com 103, e cidade de Maputo, com 59, estando os restantes distribuídos entre as outras províncias.

Moçambique vive em estado de emergência desde 01 de abril, prorrogado por duas vezes até 29 de junho.

Estão em vigor várias restrições: todas as escolas estão encerradas, espaços de diversão e lazer também estão fechados, estão proibidos todo o tipo de eventos e de aglomerações, recomendando-se à população que fique em casa, se não tiver motivos essenciais para tratar.

