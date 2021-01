Todas as vítimas mortais são de nacionalidade moçambicana, com idades entre 48 e 82 anos, indicou um comunicado de atualização de dados.

Moçambique tem um total de 35.833 casos, dos quais 63% estão dados como recuperados, havendo ainda 263 internados (82% destes pacientes na cidade de Maputo).

O país testou cumulativamente, desde o anúncio do primeiro caso em março, 334.351 casos suspeitos, dos quais 2.422 nas últimas 24 horas.

Neste momento Moçambique tem 12.732 pessoas ainda infetadas, cuja maioria (6.481) está na cidade capital, Maputo.

Devido ao crescente número de casos em Maputo, as autoridades têm estado a reforçar o número de camas em algumas unidades hospitalares para fazer face à procura.

África registou nas últimas 24 horas mais 1.039 mortes por covid-19 para um total de 87.937 óbitos, e 20.177 novos casos de infeção, segundo os últimos dados oficiais da pandemia no continente.

A África Austral continua como a região mais afetada, com 1.665.050 infetados e 46.837 mortos. Só a África do Sul, o país mais atingido pela covid-19 no continente, regista 1.430.648 casos e 42.550 mortes.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.176.000 mortos resultantes de mais de 100 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.