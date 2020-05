“O processo foi iniciado há mais de um mês e, portanto, esperamos que até Junho possamos receber esses testes que irão nos ajudar a descentralizar a testagem”, disse Ilesh Jani, citado hoje pelo jornal “Notícias”.

Atualmente, os testes são feitos no laboratório do Instituto Nacional de Saúde (INS), situado em Marracuene, nos arredores da cidade de Maputo, e são necessárias, pelo menos, 24 horas para obtenção de resultados.

Segundo Ilesh Jani, o novo lote de testes (GeneXpert) têm a vantagem de ser de uso fácil e poderá estar disponível em todas as províncias, que agora são obrigadas a enviar amostras para Maputo para as análises.

Com um total de 18 mil testes, o laboratório tem a capacidade de realizar 600 por dia, embora o processo de transporte , conservação e tratamento de amostras obrigue, por vezes, as autoridades a estender os prazos para obtenção de resultados.

“Até lá [junho], os testes continuarão a ser realizados no INS, em Maputo”, afirmou.

No total, até sexta-feira, as autoridades moçambicanas tinham testado 3.356 casos suspeitos desde o primeiro caso no país, anunciado a 22 de março,

Moçambique regista o cumulativo de 82 casos positivos, sem o registo de vítimas mortais.

O país vive em estado de emergência desde 01 de abril e até final de maio, com espaços de diversão e lazer encerrados, proibição de todo o tipo de eventos e de aglomerações, recomendando-se a toda a população que fique em casa, se não tiver motivos de trabalho ou outros essenciais para tratar.

Durante o mesmo período, há limitação de lotação nos transportes coletivos com obrigatoriedade do uso de máscaras, as escolas estão encerradas e a emissão de vistos para entrar no país está suspensa.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 274 mil mortos e infetou mais de 3,9 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,2 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.