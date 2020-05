Navajas "está preso nas dependências da FELCC [Força Especial da Luta Contra o Crime] da cidade de La Paz", afirmou o comandante da unidade, o coronel Iván Rojas, um dia depois de a presidente interina boliviana Jeanine Áñez ordenar a investigação da compra questionada por "possível corrupção".

Outros dois funcionários da saúde também foram detidos pela polícia. Como a compra dos 179 ventiladores por quase 5 milhões de dólares foi feita com o financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), dois funcionários do órgão internacional foram convocados para depor.

O organismo internacional destacou num comunicado público que "vê com preocupação as informações sobre possíveis irregularidades na aquisição de ventiladores realizada pelo Ministério da Saúde da Bolívia com recursos de financiamento do banco" e anunciou ter aberto uma investigação interna.

A Bolívia adquiriu os equipamentos da Espanha por um preço unitário de 27.683 dólares. No entanto, veio à tona que a empresa na verdade os vende por 9.500 euros e 11.000 euros. Outra empresa espanhola serviu como intermediária.