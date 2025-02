Monica Lewinsky recordou o momento em que o mundo soube da sua relação com o ex-presidente dos Estados Unidos da América, Bill Clinton.

À revista Rolling Stone, a ativista americana revela que esse fatídico dia será sempre como o "Dia do Sobrevivente".

"Ainda há coisas que faço no dia 16 de janeiro de cada ano – foi nesse dia que aconteceu a operação policial [...] Às vezes, a minha mãe compra-me um presente ou eu compro um presente para mim própria. Esse foi o pior dia da minha vida até agora", revelou.

"Grande parte do trabalho pessoal que fiz [tem sido] para perdoar e abandonar coisas do passado [...] tenho momentos em que fico irritada, com raiva ou triste", acabou por dizer Lewinsky.

A escritora revelou ainda que se arrepende de todo o ocorrido. "Lamento profundamente o que aconteceu entre mim e o presidente Clinton".